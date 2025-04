Was die Politik von Clarks Brandrede lernen kann

5. Die breite Mitte kommt unter Druck

Das gilt insbesondere für das, was Clarke die „schwache und formlose Mitte“ des politischen Systems nennt. Diese wird von rechts und links in die Defensive gedrängt – wobei sich Ideen und Forderungen von Rechten und Linken oft vermischen. Was auf der Strecke bleibt, ist das Gemeinsame. Die Mitte wird ihre Vorstellungen stark und überzeugend definieren müssen, um zu überzeugen und bestehen zu können.