Historiker-Brandrede sorgt in Hofburg für Aufsehen

Um einen Weg in die Zukunft zu finden, schaute man also weiter zurück in die Vergangenheit. Und wenn wir heute auf die 80 Jahre zurückblicken, die seit jenem Akt der Neugründung verstrichen sind, so scheinen sie auf den ersten Blick in zwei ganz unterschiedliche Hälften zu zerfallen. Die erste, die vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1989/90 dauerte, war gekennzeichnet – in Europa jedenfalls – durch einen dauerhaften Frieden, vergleichbar mit den Jahrzehnten nach dem Wiener Kongress nach 1815. Ein krasserer Kontrast mit der chronischen Instabilität und Polarisierung der Jahre 1914 bis 1945 ließe sich kaum vorstellen. Zusammen mit den anderen Staaten in Europa, und dem Westen überhaupt, trat Österreich in eine Zeit der öffentlichen Ruhe und des Wachstums, unterstützt von den westlichen Siegermächten und insbesondere von den USA. Die Zeit der Straßenkämpfe, Staatsstreiche und autoritären Experimente war vorbei. Es entstand zum ersten Mal eine stabile Demokratie.