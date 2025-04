Ministerium beantwortet „Anfragenflut“ der FPÖ

Erst kürzlich berichtete die „Krone“ über eine wahre Anfragenflut der Freiheitlichen Partei ans Innenministerium. Eben dort wurden alleine am Freitag 100 blaue Anfragen beantwortet. Dabei zeigten sich die Blauen auch in eher ungewöhnlichen Bereichen besonders wissbegierig. So beinhaltete eine parlamentarische Anfrage die Frage, ob im Innenministerium und in den nachgeordneten Dienststellen, wozu die gut 900 Polizeiinspektionen in Österreich zählen, Feuerlöscher mit einem bestimmten Inhaltsstoff verwendet werden.