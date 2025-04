Whisky-Kino wurde im Mühlviertel eingeweiht

Was einst ein traditioneller Stadl war, ist jetzt ein Whisky-Kino! Peter Affenzellers neue Marketing-Idee lockte gestern zahlreiche Gäste und Promis in seine Genusswelt nach Alberndorf ins Mühlviertel. „Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das die Philosophie hinter unserer Marke transportiert, das inspiriert, berührt sowie Lust macht, unsere Spirituosen- und Erlebniswelt mit allen Sinnen zu entdecken“, so Affenzeller. Ein zehnminütiger Imagefilm wurde zur Eröffnung des neuen „Besucherkinos“ den Gästen rund um Pepi Schicklgruber, Hans Pum, Fernsehkoch Dominik Süss, Datapress-Chef Sebastian Tremmel, Carmelo Surace oder Hotelier Dietmar Hehenberger präsentiert. Da bekommt man doch gleich einen Gusto auf was Hochprozentiges! „Ich sag’ mal so – hier lässt es sich schon einige Stündchen recht gut aushalten. Aber ich sollte nüchtern bleiben, am Wochenende bin ich für die Copa-Pelé in Nappersdorf im Einsatz“, verriet Pepi Schicklgruber an einem Glas Gin Tonic nippend.