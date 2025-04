Weitere Berufsgruppen wollen aufgenommen werden

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat zuletzt gemeinsam mit Koalitionspartner ÖVP eine Neuregelung per 1. Jänner 2026 in Aussicht gestellt. Pflegekräfte sollen damit einen besseren Zugang zur Schwerarbeitspension erhalten – wenn sie mindestens 45 Versicherungsjahre aufweisen und in den letzten 20 Jahren mindestens zehn Jahre Schwerarbeit geleistet haben, können sie mit 60 Jahren in Pension gehen. Budgetär sind 40 Millionen Euro dafür vorgesehen.