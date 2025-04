Schwerarbeiter-Regelung: „Sanitäter schuften auch“

Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung: Pflegeberufe gelten, wie berichtet, ab sofort als Schwerarbeit. Die Bundesregierung hat damit ein deutliches Signal gesetzt – für mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung und hoffentlich bald auch bessere Rahmenbedingungen für all jene, die täglich am Limit arbeiten, um anderen zu helfen.