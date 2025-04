Vatikan-Chefarzt: „Papst ohne Schmerzen gestorben“

Alfieri wurde vom Krankenpfleger des Papstes, Massimiliano Strappetti, am frühen Ostermontag benachrichtigt, dass es dem Papst schlecht ging. „Ich kam am Montagmorgen gegen 6.20-6.30 Uhr im Gästehaus Santa Marta an. Der Heilige Vater war nicht mehr bei Bewusstsein, er lag im Koma, seine Augen waren offen. Ich habe seine beiden Lungen auskultiert, die klar waren. Er hatte keine Atemnot, er hatte keine Anzeichen, die zu einer Atemkrise führen könnten, wie er sie während seines Krankenhausaufenthaltes hatte, bei der man mit Medikamenten hätte eingreifen können“, berichtete der Mediziner gegenüber der römischen Tageszeitung „Il Messaggero“.