Bis Ende Juli: KTM lässt Werke wieder stillstehen

Mitten im Kampf um die Rettung, für die KTM noch Hunderte Millionen Euro braucht, sorgt der Motorradhersteller für eine Hiobsbotschaft: Die erst Mitte März wieder aufgenommene Produktion in Mattighofen in Oberösterreich steht ab Montag wieder still. Bis 27. Juli zieht man den Werken im Innviertel erneut den Stecker. Für die Mitarbeiter gibt‘s solange Löhne und Gehälter für eine 30-Stunden-Woche.