Nach Pleiten stellen IT-Firmen von KTM Betrieb ein

Avocodo-Schließung am Dienstag abgesegnet

Mehr still und leise passierte am selben Tag im Umfeld von KTM auch etwas anderes. So wurde am Dienstag die Schließung der Avocodo GmbH am Landesgericht in Linz abgesegnet. Das IT-Unternehmen aus der Landeshauptstadt, seit Ende 2018 Teil der Firmengruppe des Motorradherstellers, soll zwar nach wie vor saniert werden, die Mitarbeiter ziehen aber weiter. „99% der Mitarbeitenden der Avocodo GmbH wird ein Arbeitsplatz ihrer Qualifikation entsprechend in der Unternehmensgruppe angeboten“, lässt die Pierer Mobility wissen.