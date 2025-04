Für 150 Millionen Euro: KTM braucht jetzt Plan B

Springt wieder Bajaj in die Bresche?

Die von Gottfried Neumeister geführte Pierer Mobility AG arbeitet nun intensiv gemeinsam mit Mehrheitseigentümer Pierer Bajaj an einer Lösung, um die notwendige Summe aufzustellen. Springt noch einmal Bajaj in die Bresche und pumpt noch mehr Geld in die Gesellschaft? Bis 23. Mai müssen rund 600 Millionen Euro am Konto von KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl sein, damit dieser die 30-Prozent-Quote an die Gläubiger überweisen kann und die Kosten für das Sanierungsverfahren der drei Gesellschaften gedeckt sind.