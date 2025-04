Diese fünf Gründe nennen Unternehmen für Pleiten

Fast 1800 Firmen meldeten in den ersten drei Monaten des Jahres Insolvenz an, im Schnitt sind das also 20 Unternehmenspleiten pro Tag. Wie Experten diese Entwicklung beurteilen? Sie sprechen davon, dass sich die Zahlen auf hohem Niveau einpendeln. Das heißt: Die Pleitewelle wird ungebrochen weiterlaufen. Lesen Sie hier, was die Firmen jetzt ins Straucheln bringt.