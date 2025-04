Urlauberin verbrennt bei Bootsunglück in Italien

Mann rettete sich mit Sprung ins Wasser

Der Mann konnte sich noch rechtzeitig mit einem Sprung ins Wasser retten: Er soll Verbrennung an den Armen sowie am Hals erlitten haben. Ein Hubschrauber brachte ihn schwer verletzt ins Krankenhaus nach Udine. Sein Zustand wird als ernst beschrieben. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in Italien war ein Transport auf die Intensivstation in Padua laut Rainews nicht möglich.