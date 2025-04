Nach Schopp-Beben: „Kaum Zeit zum Nachdenken“

Ritscher zufrieden mit Leistung

Nach dem höchsten Ligasieg seit einem halben Jahr, Anfang Oktober gab es einen 4:0-Heimsieg gegen den Lieblingsgegner aus Kärnten, versammelte Ritscher seine Truppe am Klagenfurter Rasen. Der langjährige Assistenztrainer der Oberösterreicher hielt eine kurze Ansprache und stimmte seine Truppe auf das Retourspiel am Samstag (17.00 Uhr) in Linz ein. „Ich war sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Ritscher: „Wir werden versuchen, auf diesem Level zu bleiben und das Beste daraus zu machen.“