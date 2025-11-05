Vorteilswelt
SK Rapid berichtet:

Über 60 Millionen Euro! Rekordumsatz für Grün-Weiß

Fußball National
05.11.2025 11:50
Der SK Rapid erwirtschaftete einen Gewinn von 23.404 Euro.
Der SK Rapid erwirtschaftete einen Gewinn von 23.404 Euro.(Bild: GEPA)

Rapid hat im Geschäftsjahr 2024/25 erstmals einen Umsatz von über 60 Millionen Euro erwirtschaftet. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht wurden Erlöse von 61,421 Mio. Euro erzielt und ein Gewinn nach Steuern von 23.404 Euro eingefahren.

Das Eigenkapital des Vereins betrug mit Saisonende 2024/25 knapp über 21,6 Mio. Euro.

Zur positiven Umsatzentwicklung trugen der Einzug ins Conference-League-Viertelfinale und Einnahmen aus Ticketing und Merchandising bei.

Folgen Sie uns auf