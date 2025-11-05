Über 60 Millionen Euro! Rekordumsatz für Grün-Weiß

Rapid hat im Geschäftsjahr 2024/25 erstmals einen Umsatz von über 60 Millionen Euro erwirtschaftet. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht wurden Erlöse von 61,421 Mio. Euro erzielt und ein Gewinn nach Steuern von 23.404 Euro eingefahren.
Das Eigenkapital des Vereins betrug mit Saisonende 2024/25 knapp über 21,6 Mio. Euro.
Zur positiven Umsatzentwicklung trugen der Einzug ins Conference-League-Viertelfinale und Einnahmen aus Ticketing und Merchandising bei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.