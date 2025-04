LIVE ab 20.30 Uhr: Klagenfurt gegen den LASK

Am Karfreitag hatten die Linzer mit dem 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol den vierten Erfolg ohne Gegentor seit der Punkteteilung gefeiert, dieser Trend soll nun unter Ritscher fortgesetzt werden. „Wir werden uns gut vorbereiten und versuchen, das fünfte Spiel in Serie zu gewinnen“, kündigte Offensivspieler Christoph Lang an. Der bisherige Assistenztrainer Ritscher wird erstmals in führender Rolle zum Einsatz kommen. „Für mich ist die Situation nicht ganz neu, ich arbeite schon lange mit der Mannschaft. Ich freue mich auf die Aufgabe und werde mit vollem Einsatz an sie herangehen“, sagte der 31-Jährige.