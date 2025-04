Vatikan-Fotos zeigen Franziskus im offenen Sarg

Voraussichtlich am Mittwoch soll der Sarg mit dem verstorbenen Papst in den Petersdom überführt werden, damit sich Gläubige von Franziskus verabschieden können. In den Tagen danach wird er bestattet. Papst Franziskus wird voraussichtlich in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore seine letzte Ruhe finden. Zur Beerdigung werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet.