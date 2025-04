Meloni trauert: „Papst hatte Humor nicht verloren“

Es war einzigartig“

„Im Namen dieses guten Verhältnisses zwischen uns hat Papst Franziskus beschlossen, im Juli am G7-Gipfel in Borgo Egnazia in Süditalien teilzunehmen, um seine Meinung zur Künstlichen Intelligenz zu äußern. Das war das erste Mal, dass ein Papst beim G7-Gipfel war. Es war einzigartig. (...) Es ist eine der Dinge, auf die ich in meinen zweieinhalb Jahren Amtszeit am stolzesten bin“, so Meloni.