Schönborn reist nach Rom, aber nur zur Beratung

Wiener Kardinal bei Beratungen dabei

Schönborn wird am Samstag an der Trauerfeier und Beisetzung von Papst Franziskus teilnehmen. Im Vatikan ist er danach auch beim sogenannten „Vorkonklave“ dabei, bei dem alle Kardinäle über das Profil des künftigen Papstes beraten. Der Wiener Kardinal ist zwar nicht zur Teilnahme an der eigentlichen Papstwahl in der Sixtinischen Kapelle berechtigt, da er im Jänner die Altersgrenze von 80 Jahren überschritten hat. An den Beratungen der Kardinäle vor dem Konklave dürfen aber alle Mitglieder des Kardinalskollegiums, also auch die Über-80-Jährigen, teilnehmen. Von den insgesamt 252 Kardinälen sind 135 unter 80 Jahren und demnach beim Konklave wahlberechtigt.