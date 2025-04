„Nur im Notfall Zugriff auf Privatgrundstücke“

„Krone“: Laut Zahlen der Tiroler Grünen hat derzeit nur jede dritte Gemeinde – insgesamt 90 – Vorbehaltsflächen für den Sozialen Wohnbau ausgewiesen, in Summe 170 Flächen. Leisten die Gemeinden zu wenig

Gemeindeverbandspräsident Karl-Josef Schubert: Die Gemeinden in Tirol weisen zunehmend nach Bedarf zusätzliche Vorbehaltsflächen für den Gemeinnützigen Wohnbau aus. In der Regel geschieht dies im Rahmen der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes und damit zusammenhängenden Änderungen der Flächenwidmungspläne.