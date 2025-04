Für bis zu 500 Millionen €: KTM-Aktien als Pfand

Allein für Quote an Gläubiger sind 548 Millionen Euro nötig

Bleibt außerdem noch der größte Brocken, den es zu finanzieren gilt: die 30-Prozent-Quote an die Gläubiger und die Kosten für das Sanierungsverfahren. Pierer Mobility rechnet allein für die Quote mit einem Bedarf von 548 Millionen Euro. Wie man das Geld in den nächsten Wochen aufstellen will? Im Ausmaß von bis zu 500 Millionen Euro sollen Aktien der KTM AG verpfändet werden, also Anteile an der wichtigsten Gesellschaft der Gruppe, zu der auch große Teile der Produktion gehören.