KTM beendet Verkauf von chinesischen Motorrädern

In Asien war die Trennung schon kolportiert worden, auch in Motorsportkreisen in Österreich hatte sich das Beziehungsende auf Vertriebsebene abgezeichnet – nun ist es offiziell. Die KTM AG stellt per 31. Mai den Vertrieb der chinesischen Motorräder der Marken CFMoto und Zeeho ein. Bei der Produktion in Asien arbeitet man aber weiter zusammen.