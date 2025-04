Verkauf nach Pleite bringt KTM-Museum Sicherheit

Schuldenhöhe: rund 115.000 Euro

Bei der Prüfungstagsatzung am Landesgericht in Ried im Innkreis wurden vor wenigen Tagen Forderungen in Höhe von 115.100 Euro anerkannt. Der Ausfall von Werksführungen für die KTM AG im Spätherbst und Winter 2024/25 soll zu einem enormen Umsatzrückgang und damit auch zur wirtschaftlichen Schräglage geführt haben, hieß es. Mit Wirkung vom Mittwoch, 16. April, wurde das Unternehmen gerichtlich geschlossen.