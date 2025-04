Nach Streit mit Bruder verirrte sich Radfahrerin

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land unternahm am Karsamstag gegen 11 Uhr gemeinsam mit ihrem 28-jährigen Bruder eine E-Bike-Tour von Altaussee über den „Leisling“ mit dem Ziel Chorinskyklause im Gemeindegebiet von Bad Goisern. Am Ziel angekommen ist aber keiner der beiden. Während der Fahrt gerieten die Geschwister nämlich wegen des richtigen Streckenverlaufs in Streit. Der 28-Jährige fuhr daraufhin zurück zum Ausgangspunkt.