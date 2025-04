Burgenlands junge Talente zeigen ihr Können

Das zweite Konzert des sechsteiligen Reigens geht am 23. April um 18 Uhr erneut im ORF-Landesstudio über die Bühne. Auf dem Programm stehen Klassik-Meisterwerke wie die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky in der Originalfassung für Klavier. Dazu fügen sich elegant Kompositionen von Franz Liszt, Maurice Ravel und Robert Schumann. Brillantes Können beweisen Wufan Cao, die beim Internationalen Mozart-Wettbewerb in Berlin den ersten Preis gewonnen hat, und Jack Dauner aus Mörbisch, der trotz seiner Jugend bereits viele nationale und internationale Preise eingeheimst hat.