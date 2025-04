Attersee: Radweg-Baustelle versperrt Café-Zufahrt

Bei Anrainern sorgt die Radweg-Initiative des Landes am Attersee schon für genug Ärger, jetzt kommt auch das noch dazu: Im Ortsgebiet von Weyregg am Attersee wurde in den vergangenen Tagen der Gehsteig entfernt, um die Straße verbreitern zu können. Durch eine Bodenmarkierung von der Fahrbahn abgetrennt, wird direkt neben der Fahrbahn Richtung Schörfling ein Fußgänger- und Radstreifen errichtet.