Warum dieser Gaza-Krieg noch immer kein Ende hat

Das Einzige, was Israels Koalition zusammenhält, ist, die Hamas in die Hölle zu bomben. Das Einzige, was arabischen Staatslenkern bei der Diskussion über die Zukunft des Gazastreifens nicht ein Wort wert ist, ist die Rolle der Hamas. Wenn also beide Seiten der gleichen Meinung sind, die Hamas zu begraben, weshalb muss dann im Gazastreifen noch so viel gestorben werden, so viel Leid über die Menschen kommen, so viel vernichtet werden?