Teuer und ineffizient: Neue Kritik am Klimaticket

Oecolution fordert Förderung von Klima-Anpassung

Vom wirtschaftsnahen Verein Oecolution kommt indes die Forderung, mehr Augenmerk auf die Anpassung an den Klimawandel zu legen. Ideal seien Förderungen für Maßnahmen, die sowohl dem Klimaschutz dienen als auch der Anpassung, etwa auf extreme Hitzewellen. Das wären beispielsweise Wärmepumpen, die auch kühlen können, oder die thermische Sanierung, da die Dämmung nicht nur den Heizbedarf im Winter senkt, sondern auch im Sommer vor Hitze schützt. Auch eine Emissionseinsparung wäre damit verbunden. Unternehmen müssen in den kommenden Jahren viel Geld in Anpassungsmaßnahmen investieren. Das Problem der Erderwärmung sei real, jetzt brauche die Wirtschaft Unterstützung, um sich darauf einzustellen, meint Oeocolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner.