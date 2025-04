Nach Speck-Sager: Beamte feuern gegen Neos-Chef

Das war‘s mit dem Osterfrieden: Neos-Chef Niko Swatek legte am Mittwoch seine Vorschläge vor, um die Budgetmisere in der Steiermark in den Griff zu bekommen. „Die Bundesländer haben Speck angesetzt, auch in der Steiermark“, sagte der Klubobmann und spielte damit vor allem auf die, seiner Meinung nach, aufgeblähte Landesverwaltung an. 500 Mitarbeiter sollen laut Neos eingespart werden – wir haben berichtet.