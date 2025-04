500 Landesjobs weniger: „Der Speck muss weg“

„Die Bundesländer haben Speck angesetzt, auch in der Steiermark“, sagt NEOS-Klubobmann Niko Swatek am Mittwoch. Gemeint ist: Die Landesverwaltung sei aufgebläht, hier sei großes Sparpotenzial vorhanden. Konkret schlagen die Pinken eine Reduktion des Personalstands (zuletzt circa 8000 Personen) um 500 Mitarbeiter vor – „nur in der Verwaltung, nicht bei den Landeslehrern oder bei der Kages“, betont Swatek.