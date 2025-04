Herr Merz und seine Richterin, die neue First Lady

Die Ehepartner der deutschen Kanzler traten in unterschiedlicher Art und Weise in der Öffentlichkeit auf. Hannelore Kohl, Gattin von Helmut Kohl, engagierte sich für wohltätige Zwecke. Gerhard Schröder war fünfmal verheiratet, der Außenauftritt seiner Ehefrauen variierte stark. Joachim Sauer, Ehemann von Angela Merkel, hielt sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der renommierte Quantenchemiker kam selten zu offiziellen Anlässen und vermied Medienaufmerksamkeit. Bekannt wurde er durch seine Vorliebe für die Bayreuther Festspiele. Und Britta Ernst, Gattin von Olaf Scholz, verfolgte ihre eigene politische Karriere, etwa als Bildungsministerin in Brandenburg.