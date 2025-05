Steyr macht E-Mobilität für Lkw alltagstauglich

Kann sich die E-Mobilität bei Lkw durchsetzen oder bleibt’s bei der Vision? Wenn’s um kurze Distanzen geht, haben sich mit Strom betriebene Fahrzeuge schon im Testeinsatz bewährt. Auch in der Müllentsorgung zeigt sich die Alltagstauglichkeit der neuen Antriebsform. So leistet dank Know-how aus Steyr in Kärnten das erste vollelektrische Abfallsammelfahrzeug seine Dienste.