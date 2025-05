Beim Umstieg auf E-Fahrzeuge ist Geduld gefragt

Doch: Im Bereich der Spezialfahrzeuge ist die Umrüstung auf E-Fahrzeuge für einen kleinen Flughafen wie Linz, der in den letzten Jahren einen starken Rückgang der Passagierzahlen zu verzeichnen hatte, nur sehr schwer zu stemmen. Begründung: „Es gibt noch keine Gebrauchtfahrzeuge am Markt.“ Die Betriebstankstelle wurde daher in Hörsching im Vorjahr auf fossilfreien Dieselkraftstoff umgestellt. „Unsere Dieselfahrzeuge betreiben wir nun mit diesem neuen, klimafreundlichen Kraftstoff“, so Draskovits.