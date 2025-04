Keine Chance für Langeweile am Osterwochenende

Die Osterferien sind in vollem Gange, und bei dem einen oder anderen Kind kommt vielleicht schon Langeweile auf. Mit diesen Events wird’s aber bestimmt nicht fad: Kleine Detektive können sich in Steyr auf eine abenteuerliche Spurensuche begeben. Im Welios in Wels gibt’s ein buntes Oster-Programm. Auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten: Die Weberzeile in Ried bietet neben einem Ostermarkt auch Shopping-Möglichkeiten.