Historischer Rekord mit Balotelli und Berlusconi

Hierzulande ist Georg Fechter mit seinen „Masters of Dirt“ schon längst eine Institution. Dass er mit seiner Veranstaltung aber auch über unsere Grenzen hinaus für Furore sorgt, stellte er am vergangenen Wochenende unter Beweis – mit einem historischen Tourstopp im Mailänder Unipol Forum. Mehr als 18.000 Zuschauer feierten die spektakulärste FMX-Show, die je in Italien stattgefunden hat – und stellten damit auch gleichzeitig einen neuen Besucherrekord für die Halle auf.