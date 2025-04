Junger Hund „Vito“ vom Feuerkogel gerettet

Vermutlich weil er die Fährte von Gämsen aufgenommen hatte, hatte sich „Vito“ am Feuerkogel von seiner Besitzerin losgerissen, und war in unwegsamen Gelände verschwunden. Ein Bergretter entpuppte sich als Spürnase, als er den jungen Rüden am Abend in einem steilen Graben aufspürte.