Premiere für Wings for Life Run am Neusiedler See

Am 4. Mai, um exakt 13 Uhr, starten weltweit tausende Menschen los, um ein Zeichen im Kampf gegen Querschnittslähmung zu setzen. Heuer ist auch das Burgenland im Rahmen des See Openings mit dabei: Beim Kia Beach and Surf Fest im Strandbad Neusiedl am See findet ein Wings for Life World Run statt – und das mit einer sportlichen Weltpremiere: Erstmals können auch Kilometer am Wasser gesammelt werden. „Wenn die Läufer loslaufen und gleichzeitig die Windsurfer aufs Wasser gehen, dann wird das einfach nur spektakulär“, freut sich Mike Piechura, Programmchef des Festes.