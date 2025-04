Elefanten bilden während Erdbeben „Alarmkreis“

Tiere bilden bei Bedrohungen „Alarmkreis“

Elefanten sind in der Lage sind, Geräusche oder Erschütterungen mit ihren Füßen zu spüren. Wenn sie eine Bedrohung wahrnehmen, versammeln sie sich oft in einem „Alarmkreis“, wobei sich die Jungtiere in der Regel in der Mitte aufhalten und die erwachsenen Tiere nach außen schauen, um die Gruppe zu verteidigen.