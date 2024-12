Elefanten in Thailand bekommen Verhütungsspritze

Elefanten gelten als Glücksbringer

Dabei hegen die Thais eigentlich eine besondere Liebe zu den majestätischen Tieren: In kaum einem anderen Land werden Elefanten so verehrt wie hier – sie sind das Nationaltier und gelten zudem als Glücksbringer. In den meisten Tempeln, aber auch vor Schreinen und Hausaltären stehen Elefantenfiguren in allen Größen und Farben.