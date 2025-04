Schon vor 14. Geburtstag mehr als 200 Straftaten

In Haft Mitinsassen drangsaliert?

Am 7. Mai muss er sich wegen versuchten schweren Raubes, versuchten Raubes, schweren Diebstahls, schwerer Sachbeschädigung und dauernder Sachentziehung verantworten. Zeitgleich laufen von der Staatsanwaltschaft Linz weitere Ermittlungen. Der 15-Jährige soll mit einem zweiten Beschuldigten in der U-Haft einen Mitinsassen gedemütigt und versucht haben, diesen sexuell zu drangsalieren.