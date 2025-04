Hans Asamer im Alter von 89 Jahren gestorben

Am Dienstag machte die traurige Meldung über das Ableben von Hans Asamer in seiner Heimat Ohlsdorf schnell die Runde. Im Alter von 89 Jahren starb der Unternehmer nach kurzer Krankheit in einem Salzburger Krankenhaus. Im Jahr 1959 gründete Asamer das gleichnamige Kies- und Betonunternehmen, welches noch immer Bestand hat.