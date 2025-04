Österreich half Ukraine mit mehreren Milliarden

Österreich hat die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit insgesamt rund drei Milliarden Euro unterstützt. Dazu zählen bilaterale Hilfen in Höhe von rund 294 Millionen Euro sowie Unterstützung über die EU-Ebene, wie das Außenministerium auf APA-Anfrage am Dienstag bestätigte. Österreich beteiligt sich als neutraler Staat jedoch nicht an der militärischen Hilfe für die Ukraine.