So viel Geld gaben Länder bisher für Ukraine aus

Österreich in Europa an 17. Stelle

In absoluten Zahlen ist Deutschland jener Einzelstaat in Europa, der bilateral am meisten zur Unterstützung der Ukraine beigetragen hat: 17 Milliarden Euro. An zweiter Stelle folgt Großbritannien (15 Milliarden Euro), dahinter Dänemark (8 Milliarden). Österreich liegt hier an 17. Stelle mit Aufwendungen im Bereich von einer Milliarde, die alle unter humanitäre und finanzielle Hilfe fallen. Militärische Hilfe hat das neutrale Österreich nicht geleistet.