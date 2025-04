Machtwechsel in Meidling eher unwahrscheinlich

Mangelndes Deutsch

Ein Brennpunktthema in ganz Wien, aber speziell in Meidling ist der Anteil an Erstklasslern mit mangelnden Deutschkenntnissen. Mit 53,3 Prozent liegt der 12. Bezirk im oberen Drittel. Der Zuständigkeitsbereich liegt nicht unbedingt bei den Bezirken, dennoch fangen wir Stimmen von den Parteien diesbezüglich ein. Oft genannt wird die Schulausstattung, die oft gelobt wird und vor allem Kindern aus finanziell schwachen Familien zugute kommen soll. Die ÖVP wird konkreter: „Das Ziel muss sein, dass jedes Kind Deutsch kann. Das muss gefördert, aber auch gefordert werden. Zusätzlich: Eine Sprachförderkraft pro Kindergarten“, sagt Spitzenkandidat Lorenz Mayer.