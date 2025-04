Kulturelle Unterschiede und Bildungskrise

Den Grünen zufolge muss das Problem schon im Kindergarten angegangen werden. Die FPÖ präsentiert eine ganze Liste an Forderungen: Sie wollen ein Deutsch-Screening für 3-Jährige, Deutschpflicht auch in der Schulpause sowie verpflichtende Kurse in den Sommerferien. Wer sich weigert, soll abgeschoben werden. Der Bezirksvorsteher wiederum sieht die Lösung in mehr Pädagogen.