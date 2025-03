Meidling – ein Bezirk im Umbruch

Ideen für das Klimateam

Möglicherweise ergeben sich auch Verbesserungen durch die Teilnahme am „Klimateam“. Bereits 700 Ideen von Bürgern sind eingegangen, die es jetzt gilt umzusetzen. Die ÖVP beklagt jedoch Intransparenz bei der Bürgerbeteiligung. Fakt ist, dass es Klimaschutz in ganz Wien und gerade in dicht verbauten Gebieten braucht. Meidling steht vor vielfältigen Herausforderungen, doch auch Chancen für eine positive Entwicklung.