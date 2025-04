Belastete Kindheit erhöht Risiko für Schmerzen

In einer groß angelegten Studie mit 2.577 Patient:innen der Universitätsklinik Innsbruck gaben fast ein Drittel chronische Schmerzen (länger als sechs Monate) an. Die Teilnehmenden füllten während ihrer Wartezeit Fragebögen zu negativen Kindheitserfahrungen, Missbrauch, Vernachlässigung, Trauma, Stress und Schmerz aus. Rund 30 Prozent berichteten von ein bis drei schwer belastenden Erlebnissen in der Kindheit, etwa sechs Prozent sogar von noch häufigeren negativen Erfahrungen. Am häufigsten genannt wurden emotionaler Missbrauch (18 Prozent), körperliche oder psychische Misshandlung (u. a. durch Eltern) sowie Vernachlässigung (zwölf Prozent).