Weltlage belastet Kinder: SOS-Kinderdorf alarmiert

Traumatisierte Kinder in der Ukraine

In der Ukraine zeigten viele Kinder bereits Sprachdefizite aufgrund der belastenden Situation. „Manche haben ganz aufgehört zu sprechen aufgrund der traumatischen Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren miterleben mussten“, betont die Nothilfekoordinatorin von SOS-Kinderdorf in der Ukraine, Galyna Posvaliuk.