Pflegekräfte bangen um medizinische Versorgung

Angst und Sorgen plagen ob der angekündigten Spitalsschließung in Gmünd nicht nur die Bürger, sondern auch das Gesundheitspersonal. Zig-Jahre arbeitet eine Pflegekraft bereits in diesem Bereich und erzählt, dass man auch ohne Streichung der Betten jetzt schon oft überlastet sei: „Wie soll das denn funktionieren, wenn in Gmünd und Waidhofen an der Thaya 300 Akutbetten gestrichen werden und es keine Möglichkeit mehr gibt, über Nacht im Spital zu bleiben? Wer versorgt dann die Menschen medizinisch. Auch wir selbst sind betroffen“, schildert die Whistleblowerin ernste Gedanken vieler Pflegekräfte, die keinesfalls an eine gleichbleibende oder gar verbesserte Gesundheitsversorgung glauben.