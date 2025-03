Politiker wurde auf WC zur (Partei-)Räson gebracht

Demonstration am Freitag, 4. April geplant

Eine Onlinepetition für den Erhalt des Standortes hatte am Samstag mehr als 14.000 Unterschriften, der Betriebsrat der Klinik ortete in einem offenen Brief einen Kahlschlag für das regionale Gesundheitswesen. Zu einer Demo vor dem Spital wird am Freitag, 4. April, um 17 Uhr aufgerufen.