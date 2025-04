Politiker fordern für Spital gleichwertigen Ersatz

Nur mehr tagesklinische Operationen

In Gmünd soll ja das Spital geschlossen und eine „Gesundheitsklinik“ neben grenzüberschreitendem Health Across Zentrums gebaut werden. Jedoch soll diese neue Klinik nicht mehr über Akutbetten verfügen, nur mehr tagesklinische Operationen durchführen, ähnlich wie im benachbarten Waidhofen an der Thaya. Genauere Pläne gibt es seit der Präsentation des Gesundheitspaktes durch die Landesregierung am 24. März noch nicht.